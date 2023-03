I Patriarchi della Natura in Villa Annoni

Dopo il primo appuntamento in occasione della Fiera di Primavera 2023, anche nel weekend delle Palme (sabato 1 e domenica 2 aprile) sarà aperta e visitabile, presso le sale di Villa Annoni, l’esposizione “I patriarchi della natura. Alberi straordinari d’Italia”, una mostra fotografica su alberi che sfidano i secoli, testimoni di una natura che resiste nonostante i tanti guasti provocati dagli umani. L'esposizione è patrocinata dall'Ecoistituto della Valle del Ticino, dall'associazione dei volontari del Parco di Villa Annoni, delle Guide Culturali di Cuggiono e dall'amministrazione comunale cuggionese.

Si tratta di ventidue opere d’arte naturali, una limitata ma significativa rappresentanza della ricca biodiversità del Paese. La mostra sarà visitabile dalle scolaresche del territorio nei giorni feriali fino al 5 aprile.

