Scontro su Via Somma

I rappresentanti di Grande Nord hanno inviato una interrogazione al sindaco Cucchetti circa la pianificazione territoriale di via Somma.

I rappresentanti cuggionesi del gruppo Grande Nord hanno inviato una interrogazione al sindaco Cucchetti circa la pianificazione territoriale di via Somma, nella zona industriale di Cuggiono, e hanno pubblicato un comunicato stampa a riguardo.

A Cuggiono (Mi) l'Amministrazione comunale, a fine 2022, ha avviato un procedimento di V.A.S. (valutazione strategica ambientale) per la realizzazione di un fabbricato ad uso produttivo in deroga al Pgt.

Come rappresentanti di GN sul territorio abbiamo inoltrato, in base all'art. 42 dello Statuto comunale, un'interrogazione al Sindaco nella quale si evidenziano le numerose criticità. In particolare emerge la assoluta incoerenza dell'Amministrazione di sinistra cuggionese, che nell'arco di soli 6 mesi ha completamente cambiato opinione: dal definire non prioritario e non voler aggiornare il Pgt, a essere "folgorati" chiaramente dagli oneri di urbanizzazione per l'operazione di via Somma. Sottolineiamo altresì che l'area in questione è inserita in ambiti e aziende agricole dando adito in futuro, visto il precedente, ad uno sviluppo senza pianificazione della parte industriale.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!