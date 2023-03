Con l’avvicinarsi della Pasqua, il Circolo Pd di Turbigo e Nosate replicherà un’iniziativa già proposta nel recente passato, ossia “Solidarietà in Circolo”.

Con l’avvicinarsi della Pasqua, il Circolo Pd di Turbigo e Nosate replicherà un’iniziativa già proposta nel recente passato e che ebbe un notevole riscontro tra i cittadini turbighesi, denominata “Solidarietà in Circolo”. Infatti, tra il 30 marzo e il 2 aprile, gli iscritti "Saranno nuovamente i promotori, gli organizzatori e i coordinatori di una raccolta di generi alimentari e di beni di prima necessità (in particolare: pasta, riso, alimenti e verdure in scatola, biscotti e dolci, prodotti per l’infanzia, prodotti per l’igiene personale e per la casa), da destinare alle persone che ne hanno bisogno e alle famiglie più in difficoltà della nostra comunità". L’appuntamento principale sarà il gazebo in piazza Bonomi, sabato 1° aprile dalle 9.30 alle 12.30, “punto di raccolta” dove ogni cittadino potrà fornire il proprio fondamentale contributo, consegnando uno o più beni. "In un periodo storico particolarmente delicato e complicato, con le evidenti conseguenze di natura economica e sociale che esso ha determinato, riteniamo vi sia il dovere per ogni associazione, anche di natura politica e partitica, di passare all’azione concreta nel sostegno alle esigenze della persona anche attraverso l’aiuto alimentare, un gesto umano e caritatevole che ha le proprie profonde radici nella storia e nel tessuto della solidarietà sociale in Italia - spiega il segretario Simone Meazza - I generi alimentari e i beni oggetto di questa raccolta saranno poi consegnati alla Caritas di Turbigo che ne curerà la distribuzione e che, da sempre, svolge sul territorio un prezioso e costante lavoro a sostegno delle persone bisognose dei Comuni del Castanese, colmando una necessità che, purtroppo, spesso rimane non pienamente coperta dall’intervento pubblico".

