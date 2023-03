Fondazione Comunità Novarese: i bandi 2023

Sei strumenti con una dotazione complessiva di 1.150.000 euro: così Fondazione Comunità Novarese onlus lancia i Bandi 2023 a sostegno delle organizzazioni del territorio, grazie alle risorse territoriali rese disponibili da Fondazione Cariplo.

Sei strumenti con una dotazione complessiva di 1.150.000 euro: così Fondazione Comunità Novarese onlus lancia i Bandi 2023 a sostegno delle organizzazioni del territorio, grazie alle risorse territoriali rese disponibili da Fondazione Cariplo. Sei bandi senza scadenza che non prevedono, quindi, finestre intermedie di presentazione delle proposte.

“Il Piano Erogativo 2023 – spiega il Presidente della Fondazione Comunità Novarese onlus, Prof. Davide Maggi – è stato pensato concentrandosi su due focus. Il primo è l’attenzione a giovani e a giovanissimi che prosegue il percorso attivato lo scorso anno e, sempre in termini di attenzione al futuro, la Fondazione ha scelto, quest’anno, di affiancare l’ambiente e il cambiamento climatico. La crisi del cambiamento climatico è una sfida di portata globale, dalle conseguenze così gravi e trasversali, da toccare ogni aspetto della vita di ciascun essere umano. Non si tratta solo di un problema di natura ambientale, ma è anche una questione di giustizia sociale, salute pubblica e sicurezza per le comunità. Adoperarsi per contrastare i fattori (fisici, psicologici e sociali) che alimentano la crisi e per ideare e promuovere soluzioni che non lascino indietro le fasce più vulnerabili è, perciò, responsabilità di tutti. FCN ha anche aderito al movimento #PhilanthropyForClimate, sottoscrivendo la “Dichiarazione d’Impegno di Fondazioni ed Enti Filantropici italiani sul cambiamento climatico”, promossa in Italia da Assifero, impegnandosi a disegnare e implementare, sul territorio novarese, azioni concrete di mitigazione e adattamento in ciascuno degli ambiti della propria attività”.

Con il Piano Erogativo 2023, FCN, quindi, intende dare concretezza a questo impegno, condividendolo con le organizzazioni e stimolandole a considerare anche la prospettiva del cambiamento climatico nella definizione delle strategie e delle azioni progettuali proposte, indipendentemente dal settore in cui operano. Il confronto sarà, pertanto, occasione per promuovere la consapevolezza o la valorizzazione e la diffusione delle buone pratiche già in atto e per stimolare le organizzazioni a rileggere la propria proposta progettuale, le proprie attività e, in generale, la propria strategia operativa anche attraverso la lente del clima.

