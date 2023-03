In cammino per la salute

Una marcia non competitiva, dedicata a Carla Barlocco in Calloni, a sostegno dei corretti stili di vita e in particolare per la prevenzione delle malattie cerebro cardiovascolari.

Una marcia non competitiva, dedicata a Carla Barlocco in Calloni, a sostegno dei corretti stili di vita e in particolare per la prevenzione delle malattie cerebro cardiovascolari. L'iniziativa, promossa dall'Associazione per la Lotta all'Ictus Cerebrale (A.L.I.Ce Legnano ODV) e dagli 'Amici del Cuore Altomilanese ODV' è in programma il 2 aprile a Cuggiono. Il ritrovo, allora, è alle 9.30 al Canoa Club di Castelletto, con la partenza della camminata prevista per le 10.30 e l'arrivo alle 12 sempre al Canoa Club. Nel corso della manifestazione, inoltre, le due realtà associative daranno importanti consigli appunto per prevenire l'ictus e l'infarto e per una più efficace riabilitazione. Iscrizioni: offerta libera; l'intera somma raccolta verrà devoluta alle due associazioni.

