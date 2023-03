E’ il terzo distributore di sacchi per la tariffa puntuale, quello installato nei giorni scorsi in via Caravaggio (zona Frati) a Legnano, nelle immediate vicinanze della casetta dell’Acqua.

E’ il terzo distributore di sacchi per la tariffa puntuale, quello installato nei giorni scorsi in via Caravaggio (zona Frati) a Legnano, nelle immediate vicinanze della casetta dell’Acqua. Come indicato dal cartello posto sul lato frontale del distributore, attualmente vi possono accedere solo i cittadini dell’Oltrestazione 2 e quelli dell’Oltresempione 5, le prime due zone della città in cui è partito il nuovo sistema di raccolta. Dato che, appunto, il macchinario non funziona ancora a pieno regime, in questo momento è in grado di erogare solo i sacchi grigi per il conferimento dei rifiuti indifferenziati: chi necessita dei sacchi azzurri (quelli che servono per conferire i pannolini e i pannoloni), deve recarsi allo sportello Tariffa Puntuale di AEMME Linea Ambiente, aperto tutti i martedì dalle 8.30 alle 13 negli spazi di via per Busto Arsizio 55.

