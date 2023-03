Una panchina per la patria

Una nuova panchina. Rigorosamente bianca, rossa e verde. I colori dell'Italia. A volerla e realizzarla, a Bareggio, è stata l'associazione Combattenti e Reduci per ribadire il concetto di centralità dell'orgoglio nazionale e della patria.

Una nuova panchina. Rigorosamente bianca, rossa e verde. I colori dell'Italia. A volerla e realizzarla, a Bareggio, è stata l'associazione Combattenti e Reduci per ribadire il concetto di centralità dell'orgoglio nazionale e della patria. "L'idea - ha spiegato in una nota il sindaco Linda Colombo - nasce nell'ambito del progetto promosso dal presidente del consiglio comunale Angelo Cozzi". Quest'ultimo aveva, infatti, proposto ai sodalizi cittadini di prendersi cura di una panchina dei polmoni verdi per dare a essa un'impronta di allegria e vivacità cromatica. Ed è stato ascoltato.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!