Sicurezza informatica: imprese in cerca di esperti

Le imprese fanno fatica a trovare profili disponibili sul mercato: nel 2022, il 53% delle richieste di personale in ambito IT non ha trovato riscontro, con picchi che sono arrivati sino al 59% quando si è trattato di ricercare tecnici e gestori di reti, tecnici di servizi telematici e security ICT. Emerge da un'elaborazione di Formaper, su dati del Sistema Informativo Excelsior Unioncamere Anpal. E per dare risposte concrete a questo fabbisogno Formaper, azienda speciale della Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi lancia il corso “Esperto di sicurezza delle reti e dei sistemi informatici per le imprese”, in collaborazione con TIM, operatore leader in Italia nella gestione di reti fisse e mobili e con un know how consolidato e innovativo anche grazie anche alle competenze di TIM Enterprise, la business unit del Gruppo dedicata alla Pubblica Amministrazione e ai grandi clienti. Rivolto a giovani e adulti da inserire o reinserire nel mercato del lavoro, il percorso formativo intende formare 20 specialisti in ambito Security ICT, che saranno in grado di prevenire, riconoscere e gestire gli attacchi informatici aziendali. Questa figura potrà operare come risorsa interna in imprese appartenenti a qualsiasi settore o all’interno di aziende fornitrici di servizi informatici o di consulenza. Il corso ha la durata complessiva di 300 ore, di cui 260 ore on line e 40 ore in presenza a Milano, avrà inizio il 2 maggio e terminerà il 14 luglio. Seguiranno colloqui con imprese finalizzati all’inserimento lavorativo. Candidature aperte fino al 17 aprile. La partecipazione al corso prevede una favorevole accessibilità economica grazie alla Piattaforma sviluppata da Talents Venture che offre un innovativo strumento di pagamento. Infatti, i partecipanti a questo percorso avranno a disposizione l’ISA – Income Share Agreement – che permetterà di versare il costo del corso solo dopo aver trovato lavoro percependo un reddito sopra una soglia minima.

