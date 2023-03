Città Metropolitana di Milano, Vassallo nuovo vicesindaco

Attualmente sindaco di Bollate e consigliere di Città Metropolitana, Vassallo rileverà le deleghe di due consiglieri eletti in Regione.

Questa mattina, durante il consiglio, il sindaco metropolitano Giuseppe Sala ha annunciato la nomina di Francesco Vassallo a vicesindaco della Città metropolitana di Milano.

Subentra a Michela Palestra, sindaca di Arese, appena eletta al Consiglio regionale lombardo.

Francesco Vassallo, sindaco di Bollate al secondo mandato, classe 1970, è stato finora consigliere delegato all'Organizzazione e Personale, Sviluppo economico, marketing territoriale,

digitalizzazione e semplificazione. Al momento raccoglierà anche le deleghe di Palestra (Pianificazione Territoriale e Piano Strategico) e dell’altro consigliere delegato eletto in consiglio regionale, Simone Negri (Ambiente e Legalità).

Queste le sue prime parole: “Ringrazio il Sindaco Sala per la fiducia che mi ha voluto accordare, assegnandomi questo importante e gravoso compito. Cercherò di svolgerlo al meglio delle mie

capacità, soprattuto con la collaborazione degli Amministratori e del personale dirigente, che potranno dare una mano alla nostra Città metropolitana. Voglio ringraziare inoltre Michela Palestra e Simone Negri. Michela per averci condotto ai traguardi raggiunti negli ultimi due anni, in particolar modo l’assegnazione al nostro Ente dei fondi nell’ambito del PNRR. Simone per l’impegno e la professionalità che ha profuso nella gestione di una delicata delega come quella all’Ambiente che ha gestito brillantemente. Penso che per il futuro sia questa la strada giusta: dobbiamo continuare a cercare di essere sempre più incisivi, soprattutto per quanto concerne le attività che possiamo mettere in campo a favore di tutti i Comuni e di tutti i cittadini dell’area metropolitana milanese”.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!