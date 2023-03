Un finanziamento per informare contro le truffe

In scena, presso il 'Palavilla', uno spettacolo per sensibilizzare contro le truffe agli anziani.

Le truffe agli anziani e alle persone sole sono una piaga che da tempo minaccia i risparmi e il quieto vivere di centinaia di persone, tanto che il Comune di Villa Cortese ha così deciso nel 2022 di partecipare ad un bando pubblicato da Regione Lombardia per sensibilizzare e informare la propria cittadinanza su come prevenire i raggiri.

Il Comune ne è uscito vincitore, ottenendo un finanziamento a copertura del 90% delle spese sostenute per la realizzazione di un programma informativo del valore di circa 7 mila euro. Il programma, realizzato con la collaborazione della Pro Loco Villa Cortese, porterà alla creazione di due spettacoli teatrali e un opuscolo informativo, che sarà distribuito casa per casa ai cittadini. L’opuscolo sarà presto pronto e alcune copie saranno già disponibili durante la prima delle due serate teatrali, il 24/3 alle ore 21 presso il “Palavilla” (la seconda si terrà in settembre).

Saranno riportati consigli e accorgimenti per sventare tentativi di truffa e come comportarsi in caso di eventi di questo genere. Lo spettacolo sarà invece dedicato a riprodurre alcuni sketch e sarà curato e interpretato da Riccardo De Luca, Miriam Errico e Riccardo Galizia della compagnia "Ridi per caso"; ingresso libero.

