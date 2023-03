Un libro per Sergio Brighenti

Ad Arluno, una serata per presentare il libro che narra la carriera di Sergio Brighenti.

Come paese in cui vivere aveva scelto Arluno. Scomparso ormai lo scorso 10 ottobre, Sergio Brighenti, ex calciatore, tra le altre, di Inter, Sampdoria, Modena e Torino con nove presenze anche nella nazionale maggiore e allenatore anche di Varese e Lecco, ha lasciato un ottimo ricordo in paese. La sua statura di uomo e sportivo sarà immortalata nell’incontro in programma venerdì 24 marzo alle 21 nella Sala consiliare del Comune di Arluni e intitolato "Sergio Brighenti, dai Salesiani a Wembley". L'incontro è imperniato sull'omonimo libro dato alle stampe dal giornalista sportivo Christian Pravatà. A moderare l'incontro sarà un altro noto giornalista sportivo, Nicolò Schira.

