In occasione della Giornata mondiale del teatro, dal 21 marzo al 1 aprile, torna la “Festa del Teatro”, promossa dall’Amministrazione Comunale di Busto Arsizio con il supporto dei teatri cittadini, riuniti nel “tavolo teatro” coordinato dall’assessorato alla Cultura. “Questa è la festa del teatro che noi decliniamo come festa dei teatri, delle nostre otto sale che negli ultimi anni hanno dato grande dimostrazione di resistenza e fiducia, hanno investito nonostante le difficoltà della pandemia – ha affermato oggi nel corso della presentazione la vicesindaco e assessore alla Cultura Manuela Maffioli - L’Amministrazione le ha sostenute anche incrementando il contributo economico, ma ai responsabili, ai volontari, ai dipendenti va un riconoscimento doveroso per l’attività culturale che non hanno mai smesso di svolgere. La festa vede ben undici appuntamenti che coinvolgono quasi tutti i teatri e che si intrecciano con un’altra iniziativa legata alla Giornata mondiale della marionetta, nel cui ambito Busto svolge un ruolo speciale”. Ogni anno viene individuata una città diversa per celebrare, il 21 marzo, la Giornata mondiale della Marionetta promossa da Unima (Unione internazionale delle Marionette): dopo Maiori, Roma, Grugliasco, Milano, Perugia, Bari, Cividale del Friuli, Parma e Pordenone, nel 2023 tocca a Busto Arsizio, che si trova in un territorio tra i più ricchi in Italia di compagnie di teatro di figura. Con il coordinamento dalla Compagnia L’Arca di Noe, in occasione della Giornata, saranno proposti laboratori, convegni e spettacoli per un pubblico di grandi e piccini, perché le marionette e i burattini non sono solo per bambini.

