Dai 3 ai 17 anni… tutti protagonisti. E’ l’iniziativa 'Sport senza Frontiere' in programma sabato 25 marzo, dalle 15 alle 18, nella palestra dell’istituto Torno di Castano. L’accesso è libero. Un pomeriggio organizzato in collaborazione tra Asd Amici dello Sport – Podistica Castanese, Basket Mastini, Japan Karate Shotokan Castano, Asd Polisportiva Castanese e A.S. Virtus M.d.P., con La Grande Casa.

