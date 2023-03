'Festa di Primavera'

Pronti ad accogliere la primavera. E a Castano lo si farà con una 'tre giorni' di festa. Diversi gli appuntamenti, allora, da venerdì 17 a domenica 19 marzo.

Pronti ad accogliere la primavera. E a Castano lo si farà con una 'tre giorni' di festa. Si comincerà, allora, venerdì 17 marzo, alle 21, con l’inaugurazione della mostra 'Ritratti in Musica' (di Sfumature Castanesi) e musica dal vivo con Take it easy; quindi, sabato 18, alle 15.30, 'Benvenuti!' (appuntamento con i bimbi nati nel 2022 e con le loro famiglie), 'Prato fiorito' (Gruppo Uncinetto – Auser Volontariato Castano) e sottofondo musicale (Take it easy), mentre dalle 14 alle 19 prosegue la mostra fotografica di Sfumature Castanesi e alle 21 all’Auditorium Paccagnini 'Serenata di Primavera' (Orchestra d’archi giovanile UKOM, diretta da Carlo Taffuri); infine, domenica 19 dalle 14 alle 19, ancora la mostra fotografica 'Ritratti in Musica' (Sfumature Castanesi) e musica dal vivo (Take it easy).

