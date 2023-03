Coppia fermata dalla Polizia locale: trovata droga

Sensibilizzare, conoscere e soprattutto fare prevenzione. Da Castano a Nosate, passando lungo il Canale Villoresi: è 'Oltre la Mimosa', la camminata organizzata dall’Associazione Cuore di Donna. Una domenica mattina insieme, con anche l’inaugurazione della prima panchina rosa, a ricordo di Marina (morta appunto a causa di un tumore), ma in generale per tutte le donne che non ci sono più o che stanno combattendo con la malattia.