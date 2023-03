Mercoledì 15 marzo, alle 21 in Cenobio al Castello di Legnano il periodico 'Il Carroccio', del Collegio dei Capitani del Palio, ha promosso una serata di immagini e memorie.

Mercoledì 15 marzo, alle 21 in Cenobio al Castello di Legnano il periodico 'Il Carroccio', del Collegio dei Capitani del Palio, ha promosso una serata di immagini e memorie. Una prima parte sarà dedicata ai fotografi della rivista (per questo secondo incontro Sergio Banfi e Valentina Colombi), in dialogo col direttore, Luigi Marinoni, nei loro scatti la sfilata del Duemila. La seconda parte è ancora una volta dedicata al racconto di altri tempi palieschi. Renzo Ruffini e gli amici del Gruppo storico ci condurranno, a spasso nel secolo scorso, dalle prime Sagre del Carroccio alle soglie degli anni Ottanta, con videoproiezioni molte delle quali inedite.

