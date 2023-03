'Di padre in figlio': Mazzucchelli 1849 e Comerio Ercole

Martedì 7 marzo a Milano si è tenuta una cena di gala per la cerimonia di premiazione del Premio “Di padre in figlio - Il gusto di fare impresa”.

Martedì 7 marzo a Milano si è tenuta una cena di gala per la cerimonia di premiazione del Premio “Di padre in figlio - Il gusto di fare impresa”. Il Premio si rivolge a imprenditori che hanno dimostrato la capacità, l’attenzione e la dedizione nel proseguire e valorizzare il lavoro dei propri genitori subentrando alla guida operativa e strategica dell’impresa, garantendone il successo e la continuità. E' aperto a imprese che siano almeno alla seconda generazione, con sede legale in Italia e che abbiano un fatturato maggiore a 10 milioni di euro. Il Premio, promosso da Credit Suisse e KPMG, con il contributo di Mindful Capital Partners e il supporto scientifico della LIUC Business School, giunto alla XII Edizione ha visto numerosissime Aziende candidate e dopo uno scrupoloso lavoro di analisi di tutte le candidature ricevute, la Giuria1 ha proclamato EPTA come vincitore assoluto. Premiate anche altre 8 imprese nelle diverse categorie previste dal premio. Tra queste, due imprese varesine, ossia Mazzucchelli 1849 di Castiglione Olona per la categoria Apertura del capitale e Comerio Ercole di Busto Arsizio per la categoria Storia e tradizione. Impresa familiare ultracentenaria, Mazzucchelli è giunta alla sesta generazione ed è leader mondiale nella produzione e distribuzione di lastre in acetato di cellulosa per l'industria dell'occhialeria. Grazie alle sue tecnologie, l’azienda lavora un'ampia gamma di materiali polimerici rivolgendosi a diversi settori, dall’occhialeria, all'arredamento e agli oggetti di design, dove la qualità ed i valori estetici sono molto apprezzati. Oggi l’azienda è guidata dalla sesta generazione rappresentata da Davide, Elena, Charlotte, Umberto e Corrado con il supporto della quinta, rappresentata da Giovanni e Silvia. L’azienda si è particolarmente distinta per la sua capacità di apertura e di collaborazione con partner esterni per raggiungere gli obiettivi di crescita, come testimoniato dalla collaborazione con Luxottica iniziata nel 2021 per lo sviluppo e la produzione di un acetato altamente sostenibile, accessibile a tutti gli operatori del mercato. L’accordo, avvenuto nel 2021, ha stabilito l’acquisizione da parte di Luxottica di una quota di minoranza di circa il 35% del capitale sociale dell’azienda. La Comerio Ercole nasce nel 1885 come officina di riparazione di macchine tessili a Busto Arsizio. Nel corso degli anni ha ampliato la sua attività passando dalla sola riparazione alla produzione di macchinari per l'industria tessile, specializzandosi in macchine per la tintoria, il candeggio, la stampa e tutte le fasi finali della lavorazione dei tessuti. Nel corso dei decenni l'azienda è entrata anche in altri settori come la produzione di macchine per la lavorazione della gomma e della carta. L’azienda oggi è leader nella produzione di macchine e impianti per la lavorazione della gomma, delle materie plastiche e dei tessuti non-tessuti. La produzione è interamente made in Italy, e il 90% del fatturato è originato all’estero. L’azienda è guidata dalla quarta e quinta generazione dei Comerio.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!