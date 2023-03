Per i tuoi capelli non riposiamo mai!

Per il nostro salone, l’inizio del nuovo anno significa anche la ripresa dei corsi di formazione. Durante il periodo natalizio ovviamente siamo concentrate su di voi ma con febbraio ecco che si ricomincia.

Per il nostro salone, l’inizio del nuovo anno significa anche la ripresa dei corsi di formazione. Durante il periodo natalizio ovviamente siamo concentrate su di voi ma con febbraio abbiamo ricominciato.

La nostra formazione si divide principalmente in 3 grandi settori.

Formazione stilistica

Sono corsi di aggiornamento durante i quali apprendiamo nuove tecniche di taglio o acconciatura e dove acquisiamo i nuovi “dettami della moda” che poi proponiamo anche a te in salone.

Formazione tecnica

In queste giornate lavoriamo più su nuove tecniche di schiaritura e coloristiche sempre abbinate alle nuove tendenze moda.

Formazione prodotti/servizi

Il mondo della cosmesi presenta sempre interessanti novità. Per questo a volte è importante partecipare alle presentazioni nelle quali valutiamo la bontà o meno di quello che arriva sul mercato e la necessità o meno di proporlo anche a voi.

In quest’ultimo mese siamo state impegnate su 2 fronti diversi.

Lucia ha frequentato un corso make up per apprendere l'arte di rendervi belle tutti i giorni e non solo in occasione degli eventi speciali!

La maggior parte delle volte infatti ci trucchiamo in vista del lavoro, di una cena tra amici. Ed è proprio in quelle occasioni che saper realizzare un buon make up è importante. Le parole di Lucia sono state queste: “Mi piace continuare ad imparare perché questo significa offrivi un servizio ancora più qualificato” .

Serena invece ha iniziato un interessante percorso legato al mondo del colore. La colorimetria è una vera e propria scienza e tutte le nostre creazioni moda nascono prima di tutto dalla “matematica dei colori” .

Saperli miscelare per creare la nuance giusta che risponda ai vostri gusti è un’arte che ha bisogno di continui approfondimenti.

Come vedi non ci fermiamo mai e siamo sempre attente ad approfondire la nostra preparazione tecnica.

Ti aspettiamo in salone e come sempre ti invitiamo a seguire anche le nostre pagine Facebook e Instagram.

