Il primo Consiglio dei ragazzi

Sabato 11 marzo verrà votato il primo 'Consiglio comunale dei ragazzi', per stimolare e avvicinare i giovani all'impegno amministrativo e alla cura del paese.

Una bella e interessante realtà ormai attiva, da diversi anni, in molti comuni del territorio. Ora, si appresta a 'sbarcare' anche a Cuggiono, per stimolare e avvicinare i giovani all'impegno amministrativo e alla cura del paese. Sabato 11 marzo, infatti, verrà votato il primo 'Consiglio comunale dei ragazzi'.

L'appuntamento si svolgerà in Sala consiliare di Villa Annoni dalle ore 10: dopo i saluti istituzionali si voterà, a scrutinio segreto, i giovani consiglieri. Dopo la nomina e ufficializzazione, con conseguente giuramento, inizierà un primo scambio di idee.

