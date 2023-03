Sacchetti anti-spreco a scuola

Si è conclusa nei giorni scorsi la consegna in alcune classi delle scuole comunali dei sacchetti alimentari anti-spreco “Io scelgo di non sprecare”.

Si è conclusa nei giorni scorsi la consegna in alcune classi delle scuole comunali dei sacchetti alimentari anti-spreco “Io scelgo di non sprecare”. Ne sono stati distribuiti oltre 700 ai bambini dell’ultimo anno della scuola dell’infanzia e ai piccoli studenti dalla prima alla quarta delle scuole primarie. Un’iniziativa proposta dal Consiglio Comunale delle Ragazze e dei Ragazzi in collaborazione con l’Amministrazione comunale di Somma Lombardo e l’Ufficio Scuola, che si pone come ideale proseguimento di quella dello scorso anno che aveva visto la consegna delle borracce in alluminio ai ragazzi di quinta elementare e delle scuole medie, in sostituzione delle bottigliette di plastica. Il tutto sempre nell’ottica di un’attenzione all’ambiente tanto apprezzata dal sindaco e dagli assessori del CCRR. L’idea è stata quella di dare ai piccoli studenti uno strumento per portare a casa i resti dei pasti non consumati come pane e frutta, ovvero cibi che possono facilmente essere conservati, evitando però che si deteriorino in cartella o che vengano gettati via. "L’educazione alimentare e al non spreco è un elemento di educazione civica che troppo spesso viene dimenticato – commenta l’Assessore alle Politiche Educative, Donata Valenti – e ci piace pensare che i bambini possano cominciare ad apprenderla fin dai primi anni di scuola. Con questo piccolo gesto potranno cominciare a comprendere l’importanza del non sprecare soprattutto gli alimenti che altrimenti finirebbero conferiti nell’umido". Tecnicamente si tratta di sacchetti termici anti-spreco adatti alla conservazione dei cibi realizzati in materiale plastico riciclabile da Euroristorazione, ente gestore del servizio mensa. La fantasia colorata e le piccole dimensioni li hanno resi un dono molto apprezzato dai bimbi e sono già molte le classi che li utilizzano quotidianamente con grande soddisfazione delle insegnanti e dell’Amministrazione.

