Agricoltori Coldiretti in classe

Con la riapertura delle scuole, gli agricoltori Coldiretti sono pronti a tornare nelle classi per raccontare a bambini e ragazzi i segreti della vita in campagna e spiegare come nasce il cibo che ogni giorno finisce sulle nostre tavole. È quanto afferma la Coldiretti Lombardia alla vigilia dell’apertura dell’anno scolastico per tutti gli ordini e gradi di istruzione.

Biodiversità, cultura del cibo buono e giusto a contatto con la natura e i suoi ritmi, sana alimentazione ma anche sostenibilità e ambiente sono al centro dei percorsi di educazione alimentare e alla campagna amica che Coldiretti promuove sull’intero territorio regionale. Un progetto capitanato dalle Donne Coldiretti, che coinvolge in maniera trasversale gli agricoltori Coldiretti, in cui alle lezioni in classe si alternano giornate di visita nelle fattorie didattiche, nelle aziende agricole e nei mercati di Campagna Amica.

“Con Coldiretti l’educazione alimentare sta diventando sempre più centrale nelle scuole – spiega Francesca Biffi, responsabile Coldiretti Donne Lombardia – Attraverso un progetto che mira a formare cittadini e consumatori consapevoli, ogni anno portiamo la campagna in classe. Quest’anno contiamo di poter incontrare circa 20mila bambini e ragazzi della scuola primaria, ma anche della scuola dell’infanzia e della scuola secondaria di primo grado. Facciamo conoscere alle nuove generazioni il valore del cibo e il legame tra l’agricoltura e la salvaguardia dell’ambiente, delle risorse naturali e del paesaggio, senza prescindere dal rispetto verso le persone”.

Il mondo delle api, il viaggio del latte, ma anche lo sviluppo delle piante, gli animali della fattoria, l’importanza della corretta gestione delle risorse a cominciare dall’acqua, sono alcune delle tematiche che saranno affrontate. Le attività – conclude la Coldiretti Lombardia –si svolgeranno nel corso dell’anno scolastico alternando momenti teorici a esperienze pratiche. Una proposta trasversale e flessibile, pensata tenendo conto delle diverse esigenze e aspettative dei singoli gradi di istruzione.

