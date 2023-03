Un caffé per il restauro

"Un caffé al giorno, toglie il debito di torno". L'ultima iniziativa pensata a Vanzaghello per il restauro delle facciate della chiesa parrocchiale.

“Un caffè al giorno, toglie il debito di torno...”. Prendi un bicchiere dalla cappella di San Giuseppe e mettici dentro l’equivalente appunto di un caffè al giorno. Così potrai contribuire al restauro delle facciate della chiesa Parrocchiale di Vanzaghello. E' solo l'ultima idea del parroco don Armando. "Non è però l'unica iniziativa legata a questi lavori - spiega lo stesso sacerdote - Più nello specifico, gli interventi hanno riguardato innanzitutto il tetto (ultimato e pagato), quindi ora vogliamo proseguire proprio con il restauro delle facciate. Così, per provare a coprire almeno in parte i costi (abbiamo calcolato che la spesa è di circa 420 mila euro), si è pansato a questa proposta". Chi vorrà, allora, ogni giorno o in più momenti, nella tazza potrà metterci il corrispettivo di un caffé oppure ciò che preferisce e, al termine del mese, sempre all'altare di San Giuseppe, in un apposito raccoglitore, potrà venire a svuotarla. "E qui avrà modo di conoscere ancor più nel dettaglio e vedere in prima persona l'avanzamento dell'opera, che con ogni probabilità prenderà il via attorno alla fine di marzo per essere inaugurata ufficialmente il 7 dicembre, festa di Sant'Ambrogio - conclude il parroco - Ma non è l'unica modalità per contribuire, perché in parallelo ce ne sono altre che stanno avendo un'importante risposta. Ci tengo, pertanto, a ringraziare tutte le persone che hanno dato e continuano a dare il loro sostegno (singoli, famiglie, aziende, ecc...). Grazie davvero di cuore".

CHIESA PARROCCHIALE: "UN CAFFE' AL GIORNO..."



