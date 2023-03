Anche quest’anno l’associazione culturale Totem propone un evento al Teatro Lirico di Magenta dedicato a tutte le donne nella Giornata internazionale della Donna.

Anche quest’anno l’associazione culturale Totem propone un evento al Teatro Lirico di Magenta dedicato a tutte le donne nella Giornata internazionale della Donna. Sulle note di alcune delle più apprezzate composizioni di Fanny Mendelssohn e su quelle dei più grandi successi musicali di Mimì Martini, le due artiste si incontreranno, si riconosceranno e sarà magia. “Abbiamo pensato di far rivivere sul nostro palco due artiste, due musiciste, due donne straordinarie, lontane per genere, tempo e latitudine, ma intimamente legate dal talento e dall’amore per la musica: Fanny Mendelssohn e Mia Martini”, dice il presidente Antonella Piras. “È solo musica, è solo teatro, ma il nostro pensiero corre in Iran, va a tutte le donne che, ancora oggi, sono private della libertà di esprimersi e sono vittime di anacronistiche discriminazioni e, insieme a Fanny e Mimì, facciamo nostro il loro grido: donna, vita, libertà!”, prosegue Antonella. “L'originale evento di questa sera, che saprà suscitare intense emozioni, è uno dei cinque concerti della Stagione Musicale 2023 ma è anche inserito in 'Marzo è donna', la rassegna ideata dal Comune di Magenta in occasione della Giornata Internazionale della Donna. Celebriamo questa ricorrenza con uno spettacolo suggestivo che esplora l'universo femminile grazie alla sapiente direzione artistica Totem e con un intero mese di iniziative, un calendario condiviso di eventi che abbiamo steso grazie all'apporto di tante realtà cittadine che hanno risposto alla nostra manifestazione di interesse e che ringrazio per le belle proposte” commenta Mariarosa Cuciniello, assessore alle Pari Opportunità del Comune di Magenta. La serata è anche la prima collaborazione di due associazioni del magentino e dell’abbiatense, Totem e Maffeis Lab, che si riconoscono in questo progetto realizzato insieme.

