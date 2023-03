L’Associazione Noi per Voi – Associazione di promozione sociale, con il patrocinio e il contributo del Comune di Magnago, organizza il corso di primo soccorso pediatrico.

L’Associazione Noi per Voi – Associazione di promozione sociale, con il patrocinio e il contributo del Comune di Magnago, organizza la nuova edizione del corso di primo soccorso pediatrico che si terrà gratuitamente presso la sala conferenze di via Lambruschini il 15 marzo dalle 20.30 e il 18 marzo dalle 8.30. Interverranno medici pediatri ed istruttori dell’Associazione organizzatrice. Iscrizione, obbligatoria, scrivendo all’indirizzo mail fondazione [at] noipervoiaps [dot] it.

