L'allegria del Carnevale

Due giorni di grande festa, giochi, balli, animazione... il Carnevale 2023 promosso dall'Oratorio San Giovanni Bosco di Cuggiono, con il patrocinio del Comune, è stato un grandissimo successo.

Le iniziative sono iniziate venerdì 24 febbraio nel pomeriggio, con una grande festa per i bambini delle elementari, tra balli e chiacchiere. In serata, ampio spazio ad animazione e giochi con ragazzi delle medie e superiori.

Il vero 'clou' si è poi confermato sabato 25 febbraio, con la sfilata dall'Oratorio a Villa Annoni, tra centinaia di bambini e famiglie, una pioggia di coriandoli e tantissimo divertimento. Un'allegria che poi è proseguita in serata con la cena per famiglie, prima dei fuochi d'artificio che hanno concluso la giornata.

