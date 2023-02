Area agricola o industriale?

Sta facendo molto discutere il progetto di realizzazione di un grosso stabilimento industriale in via Somma a Cuggiono.

Sta facendo molto discutere il progetto di realizzazione di un grosso stabilimento industriale in via Somma a Cuggiono. La notizia è giunta all’opinione pubblica tramite i social ed il dibattito tra i cittadini non si è fatto attendere. In primis perchè l’area è attualmente destinata ad uso agricolo e ‘in visione’ sarebbe dovuta divenire la nuova sede del Consorzio Agrario, ubicato nella centralissima via Roma, prima che la società non potesse continuare ad operare. In seconda battuta per il grande impatto ambientale che quest’opera potrebbe portare a livello urbanistico per la zona nord del paese. Terza riflessione, sollevata da diversi internet/utenti riguarda le posizioni e le battaglie che l’attuale amministrazione portava avanti quando era in minoranza: come la tutela dei tre alberi di largo Borghi, sostenuta da diversi associazioni e cittadini. “Prendiamo atto di una decisione presa dall’attuale Amministrazione. Siamo abituati a studiare le proposte e i progetti che impattano sulla nostra comunità - commenta Giuliana Soldadino di Fratelli d’Italia- I dettagli non sono ancora chiari e quello che ne emerge è soprattutto una scelta di avvio di un procedimento, di enorme impatto ambientale su un’area destinata dal vigente Piano Regolatore ad uso agricolo/commerciale. Premesso che per il successivo realizzo dell’opera saranno necessarie diverse valutazioni da diversi Enti preposti, quello che ci lascia perplessi è la capacità dell’attuale Amministrazione di cambiare la propria visione su alcuni temi di loro battaglia, relativamente al non consumo del suolo nel pieno rispetto della legittima tutela ambientale, senza battere ciglio! Si vuole trasformare un’area sostanzialmente agricola, aggrappandosi alla minore parte edificabile esistente e trasformarla in una nuova area industriale. Vero è che le nuove opportunità vadano colte, ma in questo caso ci sembra un’operazione per fare cassa.. per cosa? Si tratta di un intervento richiesto legittimamente da un’azienda già operante a Cuggiono che con questa operazione unirà gli altri punti di attività situati a Vanzaghello e a Magnago con tre corpi di fabbrica. Perchè a Cuggiono? Perché non valutare le già numerose aree dismesse presenti sul nostro territorio? I cittadini che volessero partecipare a questa nostra iniziativa a tutela del nostro territorio possono scrivere a: fratelliditaliacuggiono [at] gmail [dot] com e/o a partecipare alle nostre riunioni in tema, l’ultimo mercoledì del mese dalle ore 21.00 alle ore 22.30 circa presso la Sala della Mangiatoia c/o attigua al Comune”.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!