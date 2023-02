La biblioteca si rinnova

Nel corso del primo mese di questo 2023, la biblioteca comunale di Marcallo con Casone è stata oggetto di numerosi cambiamenti, sia dal punto di vista strutturale che da quello gestionale.

Nel corso del primo mese di questo 2023, la biblioteca comunale di Marcallo con Casone è stata oggetto di numerosi cambiamenti, sia dal punto di vista strutturale che da quello gestionale. L’obiettivo dell’amministrazione comunale è quello di rilanciare questo importante luogo, che deve passare da semplice struttura di prestito a vero e proprio motore delle attività culturali del paese. Innanzitutto, oltre ad un’opera di stuccatura e riverniciatura delle pareti interne, il prezioso spazio locato all’interno delle strutture comunali del paese è stato revisionato a livello spaziale: il rinnovamento ha colpito soprattutto l’area bambini, con l’acquisto di librerie nuove, a misura di bambino, come anche tavolini e sedie, per permettere ai piccoli lettori di poter passare del tempo immersi nella fantasia dei loro libri preferiti. In più, a livello contenutistico, è stata eseguita una attenta revisione per tutta la parte di saggistica, ovvero i libri solitamente più richiesti e prestati, attraverso uno scarto massiccio degli esemplari doppi o inutilizzabili, ed un conseguente riacquisto di volumi più nuovi o appartenenti a collane di più recente pubblicazione. Anche i libri dell’area bambini, molto gettonata, hanno subito lo stesso trattamento e sono già pronti al prestito. Infine, la Biblioteca, già a partire dai primi giorni di quest’anno, ha subito un cambiamento della gestione interna, non più affidata ad una cooperativa esterna, ma ora legata ad un progetto in collaborazione con l’associazione Proloco.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!