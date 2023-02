Inveruno diventa di nuovo un gioco in scatola! Dopo l’iniziativa natalizia a opera del gruppo commercianti “Inveruno in vetrina”, che ha lanciato il gioco dell’oca “Quattro passi a Invrugn”, ora a Inveruno tocca diventare un Monopoly.

Inveruno diventa di nuovo un gioco in scatola! Dopo l’iniziativa natalizia a opera del gruppo commercianti “Inveruno in vetrina”, che ha lanciato il gioco dell’oca “Quattro passi a Invrugn”, ora a Inveruno tocca diventare un Monopoly: “Si tratta di un’attività iniziata dal precedente Consiglio Comunale dei Ragazzi e che ora è stata effettivamente realizzata – commenta Nicoletta Saveri, assessore alla pubblica istruzione - Il gioco ha come tema le ricorrenze e gli eventi legati alla storia locale e nazionale. Ha una plancia simile a quella del Monopoly, con quiz, imprevisti e punti vittoria. È appena stato testato in biblioteca per vedere se funziona. Siamo felici in quanto i ragazzi si sono impegnati molto e hanno messo in gioco un sacco di idee e creatività. Speriamo ora a maggio di fare provare il gioco a tutta la cittadinanza in un evento pubblico”.

