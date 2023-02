Il carnevale allo Spirit de Milan

Questa settimana allo Spirit de Milan (via Bovisasca, 59) arriva il Carnevale Ambrosiano e ogni appuntamento si colora a festa nella cattedrale in cui si incontrano la cultura swing e la passione per la bellezza e la tradizione, alla riscoperta del fascino di Milano e della milanesità.

Questa settimana allo Spirit de Milan (via Bovisasca, 59) arriva il Carnevale Ambrosiano e ogni appuntamento si colora a festa nella cattedrale in cui si incontrano la cultura swing e la passione per la bellezza e la tradizione, alla riscoperta del fascino di Milano e della milanesità.

Questi i prossimi appuntamenti:

MARTEDÌ 21 FEBBRAIO

Alle 22:00 – “CA.BAR.ET BOH.VISA. MILANO 5.0 – Musica e cabaret fuori dagli schermi”: protagonisti come sempre i Milano 5.0 Rafael Didoni, Folco Orselli, Germano Lanzoni e Flavio Pirini, che allo Spirit de Milan hanno trovato casa e voglia di fare squadra mescolando risate e malinconie, nonsense e profondità.

Il cabaret va in onda anche sullo SpiritoPhono tutti i martedì alle 19:30.

MERCOLEDÌ 22 FEBBRAIO

Alle 22.00 – “IRISH CARNIVAL” con BOYS OF THE PUDDLE: torna la serata di musica e danze irlandesi in attesa di festeggiare San Patrizio con Spirit of Ireland dal 17 al 19 marzo, per questa settimana in tema carnevale con la musica dei Boys of the Puddle, ricca di entusiasmo e vitalità.

Dalle 20.30 alle 21.30 lezione primi passi.

GIOVEDÌ 23 FEBBRAIO

Alle 22.00 – BARBERA & CHAMPAGNE con I DUPERDU: concerto con brani della tradizione milanese e pezzi originali del duo.

VENERDÌ 24 FEBBRAIO

Alle 22.30 – CARNIVAL PARTY - SPECIALE BANDIERA GIALLA con RE-BEAT e DAMN SPRING: la pista da ballo si apre con la musica dei Re-Beat, band di giovani musicisti che ripercorrerà la beat generation, passando da Gianni Morandi a Caterina Caselli fino all’indimenticabile surf dei Beach Boys e alle colonne sonore di Pulp Fiction e Pretty Woman. A seguire il dj set Damn Spring per continuare a scaternarsi.

Durante la serata giocolieri, ballerine "volanti" e spettacoli a sorpresa.

Biglietto di ingresso 25 € con una consumazione per chi viene dopocena (20 € per i soci Spirit de Milan Aps 2023), 15 € con consumazione per chi fa aperitivo o cena (10 € per i soci Spirit de Milan Aps 2023).

SABATO 25 FEBBRAIO

Alle 22.30 – HOLY SWING NIGHT con SWING LEGACY: formazione scoppiettante capeggiata da una coppia di talentuosi musicisti pavesi di jazz classico, da tempo noti al pubblico internazionale.

Biglietto di ingresso 7€ per chi cena o fa aperitivo, 15€ con consumazione per chi viene dopocena (10€ per i soci Spirit de Milan Aps 2023).

DOMENICA 26 FEBBRAIO

Alle 12.30 – apertura porte per il pranzo.

Alle 15.30 – HOT JAZZ CLUB.

Alle 22.00 – concerto di THE JOLLY SHOES SISTERS FEAT. MARCO BRIOSCHI: duo che coniuga tradizione e modernità, regalando all’ascoltatore un felice, talora serrato, interplay vocale e architetture pianistiche sofisticate e brillanti, puntellate dalla ritmicità primitiva e coinvolgente del washboard.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!