'Open Day': "Nessuno è solo"

Una giornata, martedì 21 febbraio, dedicata a coloro che sono interessati e sensibili alle tematiche dell’inclusione per le persone con disabilità.

Martedì 21 febbraio sarà una giornata di Open Day per lo SFA di Inveruno, dedicato a quanti - tra cittadini, famiglie, educatori, insegnanti ed Istituzioni- sono interessati e sensibili alle tematiche dell’inclusione per le persone con disabilità. E’ questo il programma che vedrà protagonista il Servizio di Formazione all’Autonomia de L’Aurora di Inveruno gestito da Sodalitas.

“Si tratta di un progetto che abbiamo costruito insieme all’Azienda Speciale del Castanese. Ci auguriamo davvero –sottolinea la Coordinatrice Gabriella Calloni- che vi sia una risposta importante: è essenziale far sapere che sul nostro territorio ci sono opportunità e percorsi d’accompagnamento di questo genere”.

Per quanto riguarda lo SFA stiamo infatti parlando di una realtà ormai storica, che accoglie ragazzi con una disabilità medio – lieve di una fascia d’età compresa tra i 16 e i 35 anni. Sono previsti percorsi individualizzati per favorire l’inclusione sociale e sviluppare le autonomie personali negli ambiti familiari e relazionali. L’appuntamento con lo staff dello SFA è fissato per martedì 21 febbraio, dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18, presso la struttura di Inveruno in via Privata Perugino 18.

“E’ un’occasione da cogliere, soprattutto per creare un legame forte con il mondo della scuola che è poi il nostro canale per arrivare ai genitori. Il gioco di squadra è fondamentale. Adesso dobbiamo proseguire su questa strada, moltiplicando situazioni come queste. Quello delle fragilità –conclude Calloni- è un tema sempre più scottante attualità, per accompagnare e sostenere le famiglie. Far conoscere la presenza di questi servizi è il primo messaggio che vogliamo far passare, perché nessuno possa pensare di essere solo”.

