Terremoto: da Bernate i primi aiuti

Terremoto: la Parrocchia di Bernate Ticino contribuisce all'azione di Caritas Ambrosiana promuovendo una raccolta straordinaria di offerte e generi di prima necessità dal 20 al 25 febbraio 2023.

"Il dramma tremendo del terremoto, la tragedia di tante morti, la visione impressionante di distruzioni catastrofiche irrompono nelle nostre vite e nelle nostre parole come un enigma che lascia sgomenti e sconcertati. Le sofferenze di tante persone bussano alle nostre porte e non ci consentono di restare paralizzati, ci provocano a dire qualche cosa, a fare qualche cosa, anche se siamo così inadeguati". Le parole dell'Arcivescovo di Milano rompono il silenzio di paura e sconcerto creato dal sisma in Turchia. Caritas Ambrosiana ha già messo a disposizione 20 mila euro e lanciato una raccolta fondi il cui ricavato sarà destinato a finanziare interventi d’urgenza e, successivamente, di riabilitazione e ricostruzione. La Parrocchia di Bernate Ticino contribuisce all'azione di Caritas Ambrosiana promuovendo una raccolta straordinaria di offerte e generi di prima necessità dal 20 al 25 febbraio. Donazioni in denaro potranno essere consegnate presso la chiesa San Giorgio Martire di Bernate Ticino e la chiesa Beata Vergine Maria Immacolata di Casate, mentre la raccolta di generi alimentari e non avverrà con due modalità. Nei giorni preposti verrà allestito un carrello di raccolta presso il supermercato Conad di Bernate Ticino e due centri raccolta presso la sede Caritas accanto alla chiesa San Giorgio e a Casate presso la biblioteca. Sarà possibile contribuire con generi alimentari a lunga conservazione (scatolame, alimenti per neonati, latte in polvere, riso, pasta, legumi secchi, caffè, succhi, farina, marmellata...) e prodotti non alimentari (coperte, pannolini, attrezzature mediche...)

