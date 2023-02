Inaugurato il secondo appuntamento del Ciclo 'Terre del Nord' a PhotoSquare con la mostra 'L’incanto della Luce' dedicata alle isole Fær Øer.

Inaugurato il secondo appuntamento del Ciclo 'Terre del Nord' a PhotoSquare con la mostra 'L’incanto della Luce' dedicata alle isole Fær Øer. Dopo l’Islanda, rimaniamo nelle atmosfere suggestive del Grande Nord, raggiungendo le misteriose isole danesi dove la Natura è ancora la protagonista assoluta. Nelle poetiche e graffianti immagini di Mario Vidor, scelte dall’Archivio Fotografico Italiano per SEA, la luce particolare delle latitudini vicino al polo Nord esalta la Terra, il Cielo e il Mare con tutta la forza che il fotografo ha voluto esprimere col bianco e nero. L’arcipelago delle Fær Øer, il cui nome, derivante dall’antico norvegese-vichingo “Faar oy”, significa “isole delle pecore, è una nazione formata da un insieme di isole stagliate nell’atlantico, ed è uno dei paesi nordici più remoti. Come i cocci di un vaso caduto a terra, le Fær Øer sono composte da 18 pezzi di isole frastagliate e connesse tra loro da ponti, traghetti, elicotteri e tunnel, e regalano un paesaggio tanto drammatico tanto quello islandese, ma condensato in uno spazio minimale. Strade perfette abbracciano le montagne, cascate impetuose si tuffano direttamente nell’oceano e montagne brulle adornano una terra bagnata da piogge e venti incessanti per ben 260 giorni all’anno. “Il rimando al viaggio è il “Fil Rouge” delle mostre che negli anni si sono alternate a PhotoSquare. Per la seconda volta ci troviamo immersi nei suggestivi luoghi del nord Europa – dichiara Alessandro Fidato, Chief Operating Officer di SEA. Qui dove tutto è estremo, drammatico, forte. Come le immagini di queste isole meravigliose, inaspettate, sorprendenti e come le emozioni suscitate dagli scatti di Mario Vidor che ne drammatizzano il racconto con la scelta del bianco e nero. Da Malpensa le Fær Øer si possono raggiungere facilmente con transito a Copenaghen oppure con stop-over a Parigi, Oslo, Edimburgo e Bergen”.

