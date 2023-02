Malpensa-Taipei: raddoppio dei collegamenti

EVA Air e SEA annunciano il raddoppio dei collegamenti non-stop tra Milano e Taipei che, a partire dal 16 maggio, raggiungeranno le 4 frequenze settimanali.

EVA Air e SEA annunciano il raddoppio dei collegamenti non-stop tra Milano e Taipei che, a partire dal 16 maggio, raggiungeranno le 4 frequenze settimanali. EVA Air ha dato il via alle operazioni in Italia nel mese di ottobre del 2022 con due frequenze settimanali, ampliando per la prima volta in 25 anni il network europeo della compagnia e introducendo il primo volo che collega direttamente l’Italia settentrionale con Taipei, hub strategico per l’Estremo Oriente. EVA Air opera oggi il network più sviluppato e con la maggiore frequenza tra l’Europa e Taiwan. “Siamo estremamente felici di annunciare il raddoppio dei collegamenti tra Milano e Taipei”, ha commentato Eric Hsueh, General Manager di EVA Air Italy Branch. “Il nuovo volo tra Milano e Taipei ha riscosso subito grande successo sia tra i passeggeri italiani che tra quelli asiatici, e siamo molto contenti di passare da due a quattro voli alla settimana in pochi mesi dall’arrivo in Italia. “L’annuncio del raddoppio delle frequenze di EVA Air, in così poco tempo dall’avvio della rotta, è un tangibile segno dell’ottima risposta e del gradimento del mercato per il nuovo collegamento – dichiara Andrea Tucci, Vice President Aviation Business Development SEA, Aeroporti di Milano. Milano Malpensa si conferma così come un “must have” nel network delle compagnie di qualità grazie al suo grande potenziale di mercato e all’attrattività di Milano e della Lombardia come destinazione”.

