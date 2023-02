Grieco: dalla Castanese all'Under 18

C'è stato un po' di neroverde al raduno della Rappresentativa Under 18 Lega Nazionale Dilettanti svoltosi a Tirrenia. Tra i convocati, infatti, Anicet Grieco della Castanese.

C'è stato un po' di neroverde al raduno della Rappresentativa Under 18 Lega Nazionale Dilettanti svoltosi a Tirrenia. Tra i convocati di mister Giuliano Giannichedda, infatti, ecco anche Anicet Grieco della Castanese, che così ha avuto modo di mettere in luce le sue ottime qualità e capacità. “Sono molto soddisfatto per l’atteggiamento e l’applicazione dei ragazzi, hanno capito da soli l’importanza di comportarsi in un certo modo in queste occasioni - ha commentato Giannichedda dopo il rompete le righe - La presenza di così tanti scout ci gratifica e ci incoraggia ad andare avanti col lavoro programmato, ora arriva il Roma Caput Mundi che sarà la prima vetrina della stagione e vogliamo sfruttarla al meglio delle nostre possibilità”.

