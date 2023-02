A Castano Primo è l’ora delle maschere. In occasione della Giornata internazionale della Commedia dell’Arte, sabato 25 febbraio, alle 21, l’Auditorium A. Paccagnini ospiterà la Compagnia dei Gelosi con il suo spettacolo in costume 'Lisetta da Messina'.

A Castano Primo è l’ora delle maschere. In occasione della Giornata internazionale della Commedia dell’Arte, sabato 25 febbraio, alle 21, l’Auditorium A. Paccagnini ospiterà la Compagnia dei Gelosi con il suo spettacolo in costume 'Lisetta da Messina'. La vita è una partita a scacchi. E la morte pure. O almeno così vien da pensare, se il terribile Demiurgo di un imprecisato “Aldilà” decide di allietare con questo gioco un manipolo di anime annoiate da una tediosa eternità. In che modo? Proponendo loro di reinterpretare come su una scacchiera un racconto tratto dal Decamerone del Boccaccio: Lisabetta da Messina. “Lisabetta è figlia di ricchi mercanti, ma si innamora di Lorenzo, giovane stalliere alle loro dipendenze. La famiglia scopre la relazione e per evitare lo scandalo uccide l’amante. Lorenzo scompare tragicamente da questa Terra ma ricompare in sogno alla fanciulla ignara, rivelandole il suo assassinio e il luogo dove la famiglia l’ha sepolto. Lisabetta trova il cadavere e ne asporta la testa per sotterrarla in un vaso di basilico e tenerla sempre con sé, annaffiandola con le sue lacrime”. Questa è la storia da interpretare, ma le pedine sono scontente, non ne possono più di tragedia e tristezza, e si ribellano: vogliono divertirsi, vogliono la commedia! Nessun gioco mostra meglio degli scacchi l’indole, l’arguzia e la fantasia dei giocatori, e così è presto fatto: ogni personaggio indossa una Maschera della Commedia dell’Arte e incomincia a raccontare i fatti a modo suo. Il risultato è un’allegra messa in scena di improvvisati attori che strizzano l’occhio a Shakespeare, ma devono fare i conti con le proprie discutibili abilità. Ognuno farà le sue mosse con grande entusiasmo, retaggio di una voglia di vivere insopprimibile persino nell’aldilà, fino a quando il Dottore della Peste deciderà di chiudere la partita, imponendo il suo prevedibile e definitivo scacco matto.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!