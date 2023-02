I Pooh sono tornati! A meno di una settimana dall’annuncio, ultimissimi posti disponibili per l’evento 'Pooh - Amici X Sempre', previsto il 6 luglio allo Stadio G. Meazza di Milano, che ha già superato i 50.000 biglietti venduti.

I Pooh sono tornati! A meno di una settimana dall’annuncio, ultimissimi posti disponibili per l’evento 'Pooh - Amici X Sempre', previsto il 6 luglio allo Stadio G. Meazza di Milano, che ha già superato i 50.000 biglietti venduti. La band più amata della musica italiana annuncia una nuova data sabato 15 luglio allo Stadio Olimpico di Roma. Roby Facchinetti, Dodi Battaglia, Red Canzian e Riccardo Fogli torneranno insieme sul palco, a 7 anni di distanza dall’ultimo concerto, per due eventi imperdibili in cui riabbracceranno il pubblico e rivivranno oltre 50 anni di storia attraverso la musica. I biglietti per l’evento allo Stadio Olimpico di Roma (prodotto e organizzato da Friends & Partners) saranno disponibili in prevendita dalle ore 14.00 di oggi, mercoledì 15 febbraio, su Ticketone e punti di vendita e prevendite abituali. Ultimissimi biglietti anche per la data a San Siro disponibili su Ticketone e Ticketmaster. Per info: www.friendsandpartners.it. Nati da un’idea di Valerio Negrini, in oltre 50 anni di carriera i POOH hanno superato i 100 milioni di dischi venduti, hanno ottenuto un elenco spropositato di premi e riconoscimenti e si sono dimostrati dei veri “pionieri” per le rivoluzioni introdotte nei loro live, i temi trattati nei loro brani, l’uso della tecnologia moderna e la multimedialità e tanto ancora.

