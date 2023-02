L'hanno intotalata 'Innamorati di Castano!', perché proprio l'amore, inevitabilmente, sarà il filo conduttore. E' l'iniziativa pensata da Fondazione Aurea per festeggiare San Valentino.

L'hanno intotalata 'Innamorati di Castano!', perché proprio l'amore, inevitabilmente, sarà il filo conduttore. E' l'iniziativa pensata da Fondazione Aurea per festeggiare San Valentino, con i cittadini che si sono scattati una foto con la persona che amano nel luogo più bello o rappresentativo della città, per poi condividerla sul proprio profilo Facebook o Instagram, inserendo il tag @fondazione_aurea. Quindi, verranno premiate le 3 fotografie sulla base del maggior numero di “mi piace” (like) ricevuti entro l'8 febbraio scorso (la proclamazione dei vincitori avverrà entro il 13 febbraio, tramite la pubblicazione del post delle foto vincitrici sul profilo Instagram @fondazione_aurea e sulla pagina Facebook di Fondazione Aurea). E per quanto riguarda i premi: primo premio cena romantica per due persone presso Gamba De Legn, secondo premio mazzo di fiori della Fioreria Gambaro e terzo premio scatola di cioccolatini Conad Castano Primo di via Lonate.

