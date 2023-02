'Una Somma di cuori'

San Valentino è per tradizione una giornata dedicata all’amore in tutte le sue forme. Perché, quindi, non essere innamorati della propria città? L’Amministrazione comunale di Somma Lombardo per quest’anno ha deciso di cogliere l’occasione di questa giornata per promuovere le bellezze del proprio territorio.

San Valentino è per tradizione una giornata dedicata all’amore in tutte le sue forme. Perché, quindi, non essere innamorati della propria città? L’Amministrazione comunale di Somma Lombardo per quest’anno ha deciso di cogliere l’occasione di questa giornata per promuovere le bellezze del proprio territorio invitando i cittadini a scoprirle, scattandosi una foto e condividendola sui social, in alcuni dei luoghi più caratteristici e romantici di Somma. Che per l’occasione saranno vestiti a festa grazie alle installazioni preparate dagli studenti del CFP Ticino Malpensa. "Una bella collaborazione – commenta l’assessore alla Cultura, Donata Valenti – che siamo certi piacerà ai Sommesi. Mentre pensavamo a qualcosa per il 14 febbraio ci è venuto in mente di coinvolgere il CFP Ticino Malpensa, un ente di eccellenza del nostro territorio per la formazione e l’avviamento al lavoro, che si è reso subito disponibile e ha colto appieno la nostra proposta. Gli studenti hanno ideato degli allestimenti temporanei romantici perfetti per scattarsi una foto in luoghi significativi di Somma Lombardo. Inoltre, si intende ringraziare il Consorzio Est Ticino Villoresi, i gestori dell’Ostello al Panperduto e la Fondazione Visconti di San Vito per la collaborazione e la disponibilità accordateci". Guidati dalla docente di Visual Merchandising, Chiara Villa, gli studenti hanno ideato, progettato e realizzato tre cuori giganti con elementi decorativi fatti a mano e con il supporto del laboratorio di stampa 3D del docente di modellazione Tommaso Di Pietro. Il risultato sono tre installazioni a forma di cuore, pensate per essere posizionate in altrettanti luoghi della città e che saranno svelate lunedì 13. Perfette location per scattarsi una foto romantica da condividere sui social con gli hashtag #unasommadicuori #unamoredafavola #innamoratiasommalombardo. E non saranno gli unici cuori in città. Torna anche quest’anno l’iniziativa dell’asilo nido “La Cicogna” #seminiamoamore2023 con la richiesta di attaccare cuori sui cancelli, sulle porte, nei negozi. "Abbiamo accettato di buon grado l’iniziativa del Comune che è stata un’occasione di studio e un banco di prova pratico per i nostri studenti, una bella occasione per promuovere la cittadinanza attiva, imparando a lavorare in team, progettando con i vincoli imposti dalle tempistiche e da un budget", spiega la docente Chiara Villa. Un lavoro certosino completamente fatto a mano, con la creazione di centinaia di roselline di carta, che gli studenti hanno attaccato una ad una con un perfetto lavoro di squadra: un compito manuale svolto con grande precisione che ha implicato anche un’accurata progettazione per la realizzazione degli elementi stampati in 3D. L’evento si inserisce all’interno del progetto dell’Amministrazione Comunale “Una SOMMA di giovani” promosso e finanziato dal bando “E-STATE E + INSIEME” di Regione Lombardia. Lunedì 13 febbraio con una diretta facebook sulla pagina del Comune di Somma Lombardo saranno svelati i luoghi esatti dove verranno posizionati i cuori.

