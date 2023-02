"Consiglio baby: ragazzi protagonisti"

Vederli all'opera le ha fatto allargare il cuore. Da donna, da insegnante, da sindaco. Susanna Biondi, primo cittadino di Busto Garolfo, crede molto nell'operato dei ragazzi del consiglio comunale baby.

Vederli all'opera le ha fatto allargare il cuore. Da donna, da insegnante, da sindaco. Susanna Biondi, primo cittadino di Busto Garolfo, crede molto nell'operato dei ragazzi del consiglio comunale baby. Tanto da averli invitati nella parte introduttiva dell'ultima seduta consiliare che si è svolta di recente. Ringraziando la vicepreside Barbara Raimondi, la dirigente scolastica Maria Assunta Lattuca e la coordinatrice Daniela Balti, Biondi ha evidenziato come "Il consiglio comunale dei ragazzi è un progetto che si pone molti e importanti obiettivi, un percorso di educazione civica che mette i ragazzi in primo piano, un'esperienza di democrazia, conoscenza e consapevolezza delle principali prerogative di una società civile ed evoluta". Insomma, in Mattia Marino, sindaco dell'organismo dei ragazzi e nella sua baby giunta la sua "collega" Biondi confida molto per disegnare un futuro sempre più armonioso e solidale del paese. Ragazzi, quindi visione del mondo giovane. Giovani, quindi progettualità per il domani.

