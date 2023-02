FC Inveruno pronta al debutto

La FC Inveruno è quasi pronta: il direttivo sta concludendo i passaggi per la registrazione ufficiale dell’associazione.

La FC Inveruno è quasi pronta: il direttivo sta concludendo i passaggi per la registrazione ufficiale dell’associazione. “Abbiamo trovato accordo con l’Accademia Inveruno per poter usufruire del campo sintetico per disputare le partite di Coppa Lombardia Amatori AICS - Interprovinciale MI/VA – spiega Davide Garagiola, uno dei tre fondatori del Club, insieme a Emanuele Garavaglia e Filippo Lombardo - Il debutto è previsto per il 10 febbraio alle 21.15 contro OCS Sport Magenta, seguirà in casa il derby contro la Meserese il 3 marzo sempre alle 21.15, e infine l’ultima in casa il 10 marzo alle 21.15 contro l’Origgio. Vi aspettiamo numerosi a sostenerci con il vostro tifo!”.

