L'aria a Cuggiono

Giovedì 16 febbraio, alle 21, presso la sala consiliare del Comune di Cuggiono, verranno presentati i risultati del monitoraggio della qualità dell’aria registrati nel 2022. All’evento saranno presenti i responsabili del progetto Wiseair per condividere il report e rispondere alle domande dei partecipanti. L’invito alla partecipazione è esteso a tutti i cittadini. Si informa che sarà possibile seguire la serata sia in presenza che da remoto sul canale Youtube del Comune dove verrà trasmesso in diretta al link: https://www.youtube.com/watch?v=xF4-FqeKyt4 L’evento, organizzato dall’Amministrazione, seguirà la seguente scaletta: • Introduzione dell’Amministrazione sui dettagli del progetto; • Intervento dei responsabili Wiseair per presentazione del report semestrale; • Sessione di domande aperte con i partecipanti all’evento e discussione sulle possibili iniziative da implementare. Ormai da più di anno sono presenti sul nostro territorio due centraline di Wiseair che hanno esaminato la qualità dell’aria. Chiedersi se e quanto è pulita l’aria che respiriamo è una domanda che tutti prima o poi ci poniamo, ma spesso le risposte sono approssimative e superficiali. La partecipazione a questo evento è un’occasione importante per aumentare la consapevolezza della comunità sul tema dell’inquinamento urbano, per avere una prospettiva chiara della situazione e per ragionare insieme sui prossimi passi che il Comune può fare per proteggere la salute di ognuno di noi. In particolare analizzeremo con i tecnici di Wiseair le rilevazioni di pm10 e pm 2,5 rilevati in P.zza della Vittoria e via al Ponte a Castelletto. Sono diversi i Comuni della zona che si sono dotati o si stanno dotando di centraline di analisi dell’aria. In questo modo si sta componendo una rete di monitoraggio sovracomunale che permetterà a tutti di valutare la situazione.

