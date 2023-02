San Matteo: nuovo reparto di oncologia

Nuovo volto e nuovi spazi per il reparto di Oncologia della Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo di Pavia.

Nuovo volto e nuovi spazi per il reparto di Oncologia della Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo di Pavia. Grazie ad un contributo di 1,5 milioni di euro della Regione Lombardia e al sostegno dell’Associazione ‘Cancro Primo Aiuto onlus‘ (che ha fornito le porte interne e il necessario per arredare gli spazi del reparto) è stato trasferito al quarto piano del Padiglione 29. Grazie a questi nuovi locali i pazienti possono beneficiare di un percorso di cura completo, che non prende in considerazione solo la malattia ma la persona nel suo complesso. Sono spazi a misura dei pazienti e dei loro familiari, con camere doppie (27 posti letto in totale) bagni e stanze singole per le esigenze dei più fragili. E’ certamente un importante tassello per l’oncologia del San Matteo di Pavia che non è solo medica, ma comprende tutte le specialità, in un percorso multidisciplinare che prende in carico i pazienti in tutte le fasi della malattia: dalla diagnosi al trattamento. Negli ultimi anni vi è un progressivo miglioramento delle possibilità di cura del paziente Oncologico e questo grazie ai continui avanzamenti di terapia farmacologica e di supporto, a procedure innovative chirurgiche e di radioterapia. Il San Matteo è in prima linea nella ricerca per i pazienti con tumori solidi ed ematologici, in collaborazione anche con istituti di eccellenza nazionali e internazionali contribuendo in molti settori agli avanzamenti nella cura di queste malattie, come dimostrano i numerosi studi clinici attivi e le pubblicazioni scientifiche del Dipartimento Oncologico del San Matteo.

