'Nevica' di Annalisa Minetti

Da oggi, è in radio e in digitale “NEVICA”, il nuovo brano del rapper milanese FRE con la cantautrice ed atleta paraolimpica ANNALISA MINETTI.

Prodotto da FRE, “Nevica” parla della fine di un amore impossibile, percorrendo le fasi che portano a ripartire e splendere di nuovo. La canzone mostra la serenità ritrovata, la forza di resistere e ridare colore alla propria vita, come la primavera che scioglie la neve ed allontana l’inverno.

‹‹“Nevica” è un brano che fonde il ritmo del rap con la morbidezza del pop, assorbendo il meglio da entrambi i generi e creando un ottimo mash-up tra il mio stile è quello di Annalisa, che sulle tracce urban “spacca tantissimo” – racconta FRE – “Nevica” riesce a portare dove le paure prendono il sopravvento, ma dà anche la forza per scioglierle come neve che lascia il posto al sole››.

Nel brano, Annalisa Minetti canta il risveglio, l’amara consapevolezza di stare in un rapporto in cui la felicità è ormai utopica, mentre FRE parla del dolore del distacco, la rabbia di aver dato tutto a chi non lo meritava ed i logoranti dubbi sulla strada da seguire.

‹‹Il nostro brano racconta di una compulsiva ricerca della felicità, che per riuscire ad avere ha bisogno di ferire – dichiara Annalisa Minetti – Io e Fre vogliamo usare la musica come mezzo di comunicazione, capace di far ascoltare orecchie che non hanno mai ascoltato, di far vedere ad occhi che da troppo tempo sono abbagliati da ciò che non è essenziale. La neve nasconde sì, ma tutto può tornare se c’è cura ed amore››.

FRE, all’ anagrafe Francis Adesanya, è un rapper italiano di origine nigeriana. Nato a Chieti ma cresciuto a Milano, Francis fin da piccolo si divide tra periferia e città coltivando una grande passione per la musica, a cui inizia a dedicarsi producendo i primi mixtape ed esibendosi in piccoli locali. La sua carriera comincia ufficialmente nel 2005, quando entra con suo fratello a far parte di un gruppo, che gli apre la strada a diverse collaborazioni con icone del panorama hip hop Italiano come Vacca, Dj Fede degli Atipici Torino, Ronnie Jones, Vincenzo da Via Anfossi, Tormento e Bassi Maestro, che stimolano Fre a maturare artisticamente e tecnicamente. Nel 2020 partecipa con Shade ad una puntata di MTV con l'autore Daniele Castrogiovanni e lo stesso anno pubblica il suo primo album da solista Gomorrista, che supera il milione di stream su Spotify. Dall’album vengono estratti i singoli “Pasta&Flow” e “Influencer”, ad oggi con oltre 1 milione di visualizzazioni su Youtube. A febbraio 2002 esce "Sott'acqua”, brano che è un chiaro riferimento alla pandemia ed alla difficile situazione socioeconomica, esortando a non smettere di sognare ed a non darsi mai per vinti. La canzone supera ampiamente il milione di visualizzazioni su YoyTube, ripagando l’impegno dell’artista. Seguono i singoli "Un'estate da bere" feat. Ivan Granatino e Xonous e “Farsi Male” con Caneda.

