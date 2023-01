Sono aperti fino al 10 marzo i termini per la presentazione delle candidature alla Consulta dei nuovi cittadini, singoli o associazioni.

Sono aperti fino al 10 marzo i termini per la presentazione delle candidature alla Consulta dei nuovi cittadini, singoli o associazioni. I requisiti per presentare la candidatura sono:

- Per i singoli cittadini

a) cittadinanza di un paese straniero, “status” di apolide o cittadinanza italiana acquisita in seguito alla permanenza sul territorio italiano;

b) residenza nel Comune di Legnano;

c) maggiore età;

d) presentazione di candidatura sostenuta da almeno 10 sottoscrittori residenti nel Comune, maggiorenni e aventi cittadinanza di un paese straniero, “status” di apolide o cittadinanza italiana acquisita in seguito alla permanenza sul territorio italiano, ognuno dei quali potrà sostenere la candidatura di un solo componente

- Per ETS, associazioni di Promozione sociale, organizzazioni di volontariato, associazioni/enti senza fini di lucro e circoli culturali

a) sede o attività nel Comune di Legnano

b) essere portatori di interesse e costituiti prevalentemente da persone con cittadinanza di un paese straniero, “status” di apolide o cittadinanza italiana acquisita in seguito alla permanenza sul territorio italiano.

Tra le funzioni della consulta sono da ricordare: la valorizzazione delle capacità propositive dei cittadini stranieri e di origine straniera in quanto membri attivi della comunità; la promozione di politiche orientate all’inclusione sociale e culturale tra le comunità e le culture presenti sul territorio, anche attraverso la partecipazione all’elaborazione di linee di indirizzo della politica comunale; la facilitazione del dialogo e l’integrazione tra le diverse culture, l’inserimento sociale e l’interazione tra gli abitanti nel Comune, promuovendo così un comune senso di appartenenza alla comunità locale; la promozione dell’informazione e la facilitazione della conoscenza, da parte dei cittadini stranieri e di origine straniera, delle attività e delle funzioni dell'ente locale. Avviso pubblico e moduli per le candidature sono disponibili sul sito del Comune di Legnano. Le domande dovranno essere inviate al Comune di Legnano Piazza San Magno 6 – Legnano o all’indirizzo pec comune [dot] legnano [at] cert [dot] legalmail [dot] it oppure consegnate a mano in busta chiusa con la dicitura “Domanda di partecipazione alla consulta dei nuovi cittadini” all’ufficio Protocollo negli orari di apertura al pubblico. Per informazioni rivolgersi al Servizio Pari opportunità 0331/471562, e-mail gerbino [dot] michela [at] legnano [dot] org o 0331/471563 email santoro [dot] liliana [at] legnano [dot] org

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!