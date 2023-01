In occasione della pubblicazione del suo nuovo romanzo 'Se esiste un perdono', lo scrittore Fabiano Massimi sarà ospite nella Sala San Marco di Marcallo con Casone.

Il 2023 della Biblioteca 'Oriana Fallaci' di Marcallo con Casone, motore delle attività culturali del paese e gestita dall’amministrazione comunale, parte con una serie di interessanti incontri.

Il primo avverrà proprio domani sera (ore 21) quando, in occasione della pubblicazione del suo nuovo romanzo 'Se esiste un perdono', lo scrittore Fabiano Massimi sarà ospite nella Sala San Marco di Marcallo con Casone. Questo evento, che vuole valorizzare la Giornata della Memoria, servirà a divulgare la storia narrata all’interno dell’opera e riguardante la figura di Nicholas Winton, lo "Schindler inglese" che nella Praga del 1939 salvò centinaia di bambini dalle brutalità del Nazismo.

“Se esiste un perdono” è il racconto di uno straordinario esempio di umanità e coraggio, un romanzo storico dai sentimenti delicati, che ci insegna la virtù dell’aiuto al prossimo in un’epoca, come la nostra, nella quale dominano invece ostentazione ed egoismo.

Già vincitore del Prix Polar, Fabiano Massimi oggi dirige le biblioteche di Formigine e insegna scrittura creativa nel programma universitario della Scuola Holden di Torino. Per Longanesi, casa editrice del libro che presenterà a Marcallo, ha pubblicato anche “L’angelo di Monaco” (2020) e “I demoni di Berlino” (2021), due thriller storici tradotti in numerose lingue

