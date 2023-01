Potenziamento del Melograno

Il progetto nasce con i fondi messi a disposizione del Governo nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza. E guarda lontano, ovvero al potenziamento di una struttura, il centro Melograno, che rappresenta uno dei motivi di vanto del tessuto di Cornaredo.

Il progetto nasce con i fondi messi a disposizione del Governo nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza. E guarda lontano, ovvero al potenziamento di una struttura, il centro Melograno, che rappresenta uno dei motivi di vanto del tessuto di Cornaredo. Da qui l'orgoglio con cui il primo cittadino Yuri Santagostino lo presenta alla città: "Si tratta - scrive in una nota - di un intervento all'interno del progetto di Città Metropolitana "Come in" che prevede l'ampliamento degli spazi uffici, considerando che oggi al Melograno sono presenti i servizi sociali comunali ) e la riqualificazione di alcuni spaxzi già presenti che verranno utilizzati per scopi diversi". Per realizzare il progetto il comune aveva messo in campo una cifra di 380 mila Euro.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!