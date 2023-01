Domenica 5 febbraio ci sarà una ‘Marcia sull’acqua’. Appuntamento alle 10 al ponte di Castelletto di Cuggiono, per poi raggiungere Bernate Ticino.

Sono diversi mesi ormai che il letto del canale Naviglio si presenta senza il suo elemento principale: l’acqua! Una secca totale così lunga è un evento tanto raro quanto dannoso per l’ecosistema e la sopravvivenza delle specie vegetali e animali. Per sensibilizzare la popolazione verso questo problema, che al momento pare scorrere indisturbato come l’acqua mesi fa, domenica 5 febbraio ci sarà una ‘Marcia dell’acqua’. Appuntamento alle 10 al ponte di Castelletto di Cuggiono dove il corteo si incamminerà in direzione Bernate Ticino. Durante l’iniziativa si discuterà ampiamente non solo del problema dell’asciutta del Naviglio, ma anche della siccità che sta colpendo il nostro territorio e ancora delle proposte che si possono mettere in campo per arginare o quantomeno contenere i danni collaterali. Una manifestazione aperta a tutti, sollecitando la partecipazione numerosa per rendere il più visibile possibile un problema che non può più essere ignorato. Appuntamento, dunque, domenica 5 febbraio alle 10 presso il ponte di Castelleto di Cuggiono.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!