Contrasto all'abbandono dei rifiuti

Prosegue l’impegno da parte del Comune di Magnago in merito all’abbandono dei rifiuti su tutto il territorio comunale. “L’abbandono dei rifiuti costituisce un atto deplorevole che oltre a deturpare l’ambiente e il paesaggio, genera un costo non indifferente per la collettività - scrivono sul sito comunale - La rimozione dei rifiuti, il loro smaltimento ed i costi sono a carico della Comunità nel cui territorio vengono abbandonati, più raramente a carico dei proprietari dei terreni che, lasciati incustoditi, diventano discariche abusive. Oltre al danno ambientale ci sono i notevoli costi che deve poi sostenere il Comune. Abbiamo intensificato i controlli, grazie alla installazione di foto-trappole e alla loro implementazione, che hanno permesso, in pochi mesi, di individuare i trasgressori”. La Polizia Locale effettua diverse ispezioni. “L’abbandono di rifiuti da parte di un soggetto privato (art. 255 comma 1 Codice dell’Ambiente) è sanzionabile da 300 a 3.000 euro. Se si tratta di rifiuti pericolosi, la sanzione viene raddoppiata. Se l’abbandono viene commesso da un’impresa, sono previste sanzioni penali. Occorre pensarci bene prima di effettuare consapevolmente un atto di questa gravità”.

