"Trasporti: la colpa è sempre di altri..."

"E’ una somma sconcertante di notizie negative sui trasporti lombardi, quella che sto apprendendo in questi giorni dai mezzi di informazione...".

RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO - “E’ una somma sconcertante di notizie negative sui trasporti lombardi, quella che sto apprendendo in questi giorni dai mezzi di informazione. Se Letizia Moratti proponeva di mandare in gara il servizio ferroviario regionale attualmente gestito da Trenord, oggi l’unica cosa che riesce a dire il presidente Attilio Fontana è che la colpa dei disservizi è di chi si occupa della rete ferroviaria, ossia Rfi. Insomma, niente di nuovo sotto al cielo di Lombardia. Quando qualcosa non funziona, è sempre colpa degli altri. Dall’alto dei suoi uffici a Palazzo Lombardia, il presidente Fontana naviga a vista, sempre e comunque. Eppure ci sarebbe da mettersi le mani nei capelli a leggere la cronaca di questi giorni: Atm ha deciso di tagliare la frequenza di numerose corse urbane per via del caro energia; il numero delle auto dei pendolari in ingresso a Milano è in costante aumento; le lamentele degli utenti ormai sono arrivate a un livello insopportabile per qualsiasi altra amministrazione; il numero di incidenti stradali (dati Ministero dei Trasporti) è in crescita. Cosa aspettiamo a dare risposte ai pendolari lombardi? Noi abbiamo fatto una proposta. Dal Pirellone si gioca al solito scaricabarile per mascherare la propria incapacità e mancanza di visione (e no, non è colpa della nebbia che avvolge Milano e Palazzo Lombardia...)”.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!