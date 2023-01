La piazza... dei rifiuti

La zona è quella di piazza Garibaldi a Castano. Rifiuti al centro delle attenzioni. “Perché – come raccontano alcuni residenti – purtroppo qui...".

La zona è quella di piazza Garibaldi a Castano. Rifiuti al centro delle attenzioni. “Perché – come raccontano alcuni residenti – purtroppo qui, più che un’area verde, sembra uno spazio di raccolta e abbandono”. E a nulla, fino ad oggi, sono servite le già diverse segnalazioni che gli stessi, ma anche altri cittadini, hanno fatto. “Mail e comunicazioni in diversi momenti – continuano – Eppure nessuno che si è mosso. Abbiamo, infatti, informato sia il Comune e l’Amministrazione comunale, sia Ats (l’unica che ha mostrato un minimo di interesse a riguardo), però ad ora la situazione è rimasta identica. Le solite risposte: verificheremo e accerteremo ciò che ci avete riferito e poi… niente”. Sacchi e sacchetti vari che riempiono i cassonetti, anche scatoloni lasciati a terra, ecc… “Senza parlare del fatto che in alcune occasioni abbiamo visto pure dei topi aggirarsi in quell’area – concludono – Non ci sembra di chiedere l’impossibile. Vorremmo soltanto che questa zona sia mantenuta curata come merita”.

